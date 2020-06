Den Helder

Het marineschip Zr.Ms. Karel Doorman is vrijdagmiddag na ruim twee maanden weer aangemeerd in Den Helder nadat het corona-ondersteuning had gegeven in de Cariben. De aankomst in de thuishaven was sober vanwege de coronamaatregelen.

De mariniers hielpen met het transport van zieken en ondersteunden de lokale autoriteiten op Sint-Maarten bij het handhaven van de openbare orde. <