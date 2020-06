Vakbonden presenteren alternatief voor leenstelsel

Amsterdam

Vrijdag presenteerden ze daarover een discussiestuk dat tot een alternatief moet leiden, een soort basisbeurs. Dat deden ze mede op basis van een raadpleging onder 5000 studenten.

'Gevraagd naar de verdeling van verantwoordelijkheid voor studiekosten tussen individu en maatschappij geeft een consistente meerderheid aan daar een balans in te willen zoeken: de student kan redelijkerwijs ongeveer een derde bijdragen, de rest zou moeten worden bijgelegd door de maatschappij. Daarbij geeft een groot deel van de studenten aan dat bedrijven een grotere bijdrage zouden moeten leveren', aldus het stuk.

Gedacht wordt nu aan een basisbeurs met een eigen bijdrage van 450 euro per maand (opgebracht met gemiddeld 12 uur per week werken). Die zou de student in staat moeten stellen schuldenvrij af te studeren. 'Een eerste doorrekening van de mogelijke kosten voor de invoering van een dergelijk systeem komt uit op ongeveer 3,8 miljard euro extra per jaar ten opzichte van het huidige budget', aldus de opstellers van het stuk.

compensatie

Er klinkt volgens de organisaties eveneens 'een luide roep' om compensatie voor de generatie die met het leenstelsel te maken had. De geraamde kosten hiervan zijn eenmalig 3,5 miljard en een miljard per jaar extra voor ieder jaar dat de wijziging van de studiefinanciering nog langer op zich laat wachten. <