Koolmees: leg focus op omscholing

Den Haag

Als het tweede steunpakket van de overheid op 1 oktober afloopt, zal het kabinet zich richten op omscholing. Plannen daartoe zijn 'best ver' gevorderd, zegt verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. Ook wil het kabinet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar brengen. In het tweede steunpakket zit een bedrag van 50 miljoen om mensen om en bij te scholen. Eerst lag de nadruk op behoud van banen en inkomstenondersteuning. Als de crisis straks overgaat in een nieuwe fase, is het vooral van belang 'mensen naar een baan te helpen waar vraag naar is', zegt Koolmees. Zo wil het kabinet 'voorkomen dat mensen blijven hangen in hun uitkering'. <