AEX speelt winst weer kwijt

De AEX in Amsterdam is vrijdag met een kleine min de dag uit gegaan. Vrijwel de hele dag stond de aandelenbeurs in Amsterdam, net als beurzen elders in Europa, in het groen. In de laatste handelsuren werd de dagwinst tenietgedaan. Beleggers leken de zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in de VS terzijde te hebben geschoven, maar die kwamen met nieuwe cijfers uit onder meer Texas, Florida en Arizona weer terug. Verder stond Air France-KLM in de belangstelling na een akkoord over miljardensteun van de Nederlandse overheid voor KLM.