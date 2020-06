Wie van de vier?

Vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert (op de foto met partijvoorzitter Rutger Ploum in hun midden) zijn gisteren door het partijbestuur van het CDA officieel voorgedragen als kandidaat-lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen. André Reumkens is afgevallen. Omtzigt, en in mindere mate Van Helvert, maakten hun kandidatuur redelijk onverwacht bekend. Van Helvert wil wel dat Hoekstra premier wordt, als het Limburgse Kamerlid het CDA in maart volgend jaar de overwinning brengt. Hoekstra was hiervoor overigens nog niet benaderd. De bewindsman houdt zijn lippen stijf op elkaar als hij erover wordt bevraagd door de pers. Wegens het coronavirus zal het een korte lijsttrekkersstrijd worden. Leden van het CDA mogen hun stem tussen 6 en 9 juli uitbrengen. <

