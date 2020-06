Kortjes Nederland (11)

Nabil B. verklaart weer in zaak tegen Taghi c.s.

Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, is weer gaan verklaren. B. weigerde geruime tijd mee te werken aan verhoren bij de rechter-commissaris, omdat hij zich niet kan laten bijstaan door een door hem gekozen advocaat en adviseur, in de personen van Peter Schouten en Peter R. de Vries. Vrijdag zijn de verhoren toch hervat. <

Akkoord over sociaal plan Hoenderloo College

Vakbonden voor onderwijs en zorgorganisatie Pluryn hebben overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor medewerkers van het Hoenderloo College. Tijdens een bijeenkomst stemden ook de leden van de betrokken vakbonden unaniem in. Maandag zal het plan door alle partijen worden ondertekend. <

