Steun voor KLM, piloten moeten inleveren

Den Haag

Het kabinet onderhandelde maanden met Air France-KLM en de Franse staat over het steunpakket, tijd die volgens Hoekstra nodig was omdat Nederland alleen steun wilde geven ‘onder zware voorwaarden’. Het steunpakket dat nu uitonderhandeld is, bestaat voor 2,4 miljard euro uit garanties voor commerciële leningen. 1 miljard euro is een directe lening.

De Nederlandse steun is alleen voor dochter KLM. Air France heeft eigen afspraken met de Franse staat. De Europese Commissie heeft nog geen toestemming gegeven voor de staatssteun, maar Hoekstra concludeert uit informele gesprekken dat Brussel niet voor de plannen gaat liggen.

Een van de ingeloste eisen is dat de opzegtermijn van de zogenoemde staatsg..

state agent

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .