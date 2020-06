In najaar weer opknapwerk op joodse begraafplaatsen

Vrijwilligers willen graag weer aan de slag met het opknappen van de grafstenen op Joodse begraafplaatsen in Nederland. (beeld stichting boete en verzoening)

Maar de geplande werkweek in juli kan helaas niet doorgaan.

Zwolle

Onkruid wieden, vervaagde letters op grafstenen beschilderen, het hekwerk schoonspuiten, stenen rechtzetten. Er is vaak veel te doen op een Joodse begraafplaats. Ook al kun je daarbij makkelijk anderhalve meter afstand houden, de Joodse Gemeenschap durft het risico op verspreiding van het virus niet te nemen.

De stichting Boete en Verzoening vindt het jammer dat er juist dit jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt herdacht geen onderhoudswerk gedaan kan worden. ‘Dat zou echt een teleurstelling zijn. Juist nu past een concrete daad tot verzoening’, vindt voorzitter Piet Luijten. ‘We willen het werk daarom in het najaar uitvoeren. We hebben daar al over overlegd..

