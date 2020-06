Resten van crematie in wagengraf bij Heumen

Het wagengraf dat is gevonden in de bossen bij Nijmegen, is een zogenoemd crematiegraf uit de vijfde eeuw voor Christus.

Nijmegen

In de kleine grafkuil zijn de gecremeerde resten van een belangrijk persoon uit de ijzertijd gevonden. De leider of leidster is op een brandstapel gelegd, samen met een tweewielige strijdwagen, een zwaard, pijlpunten, een bronzen emmer, vaatwerk en een paardentuig. De door het vuur vervormde attributen zijn ook in het graf gevonden. De vondst is van grote wetenschappelijke betekenis.

Dat heeft hoogleraar archeologie Nico Roymans van de Vrije Universiteit Amsterdam vrijdag in Nijmegen verteld. Voor het eerst konden onderzoekers meer zeggen over het al in 2018 aangetroffen graf in de Hatertse en Overasseltse Vennen. Dat er nu pas meer werd bekendgemaakt, is onder meer omdat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed nog onderzoek doet naar de strafbaarheid van de oorspronkelijke vinders. Die stuitten met een metaaldetector op het graf en namen wat spullen mee, wat verboden is. De vinders zouden hun vondst hebben gezien als 'oud ijzer'.

Volgens Roymans waren tweewielige strijdwagens in de ijzertijd in gebruik bij de bovenlaag van Keltische groepen, met name in Noord-Frankrijk, Midden-Duitsland en delen van Engeland. Maar nader onderzoek moet uitwijzen of de man of vrouw in het crematiegraf zo'n Keltische leider was die met een gevolg naar Nederland is getrokken. Het is ook mogelijk dat het om een Nederlandse leider gaat die geld genoeg had om de Keltische elitecultuur uit zuidelijke streken te imiteren. 'Een strijdwagen gold als belangrijk statussymbool', aldus de hoogleraar.

In de omgeving van Nijmegen zijn nu vijf elitegraven uit de ijzertijd gevonden. Er moet dus wel een rijke Keltische cultuur zijn geweest in die tijd. Mogelijk was er actieve handel met volkeren uit zuidelijke streken, waardoor Nederlanders kennismaakten met de rijke cultuur daar. De inhoud van het crematiegraf helpt archeologen verder met onderzoek naar deze netwerken.

Een deel van de in het vennengebied gevonden resten moet nog geconserveerd en schoongemaakt worden. De vondsten zullen te zien zijn in Museum Het Valkhof in Nijmegen. <