Geen defilé tijdens Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag is er vandaag in aangepaste vorm. Er is geen medailleparade en geen defilé door de Haagse binnenstad. Door de coronamaatregelen zag de organisatie zich genoodzaakt het gebruikelijke programma sterk te versoberen. Er is vanmiddag alleen een bijeenkomst in de Ridderzaal voor een kleine groep gasten. Minister Bijleveld van Defensie spreekt er live en premier Rutte via een videoboodschap. De NOS zendt het programma uit.

Het defilé – hoogtepunt van de jaarlijkse Veteranendag – is geschrapt. Normaal gesproken komen 4000 militairen en veteranen, verschillende muziekkorpsen en voertuigen langs bij koning Willem-Alexander, in uniform (zie foto uit 2018). Vorig jaar kwamen er 75.000 bezoekers op af. Het was toen snikheet.

De Nederlandse Veteranendag begon in 2005 als blijk van erkenning en waardering voor de 110.000 Nederlandse veteranen. Het is een manier om hen te bedanken ‘voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden’. De dag is jaarlijks op de laatste zaterdag van juni. <

