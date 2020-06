Willem Engel, gezicht van coronasceptisch Nederland

Anderhalve meter afstand houden? ‘Nergens voor nodig.’ Handen wassen, winkelwagentjes reinigen? ‘Volstrekt overbodig.’ Maar de wetenschap dan? ‘We hebben bewijs dat er in Nature, Science en The Lancet clusters vervalste artikelen in omloop zijn.’ Praat een poosje met Willem Engel (43), dansleraar en ooit afgehaakt als promovendus biomedische wetenschap, en je kon zomaar eens gaan geloven dat we voor niets in lockdown hebben gezeten. Goed ventileren, dat is in Engels ogen ruimschoots voldoende om met het coronaprobleem af te rekenen. Of nou ja, probleem: ‘Het virus is niet dodelijker dan de griep’, houdt hij vol.

Zijn boodschap, hoewel wetenschappelijk wankel, slaat aan. In iets meer dan een ..

