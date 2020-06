‘Let’s go naar het land van Van Nistelrooy’

Mulueberhan Temelso (39) uit Eritrea was een van de duizenden vluchtelingen die in 2015 in een afgeladen, houten boot ’s nachts de Middellandse Zee overstaken, op zoek naar een nieuw thuis in Europa. ‘We zagen alleen de sterren, we hebben veel gebeden.’

De uit Eritrea gevluchte Mulueberhan Temelso woont nu met zijn gezin in Barneveld. ‘De mensen zijn hier respectvol, volgen de regels op en kunnen in de supermarkten kopen wat ze willen.’ (beeld Hans-Lukas Zuurman)

Mulueberhan is net terug van zijn werk. Zijn fiets staat nog voor het rijtjeshuis in Barneveld. Met een bescheiden lach en knikje opent zijn vrouw Freselam (28) de deur. Al gauw steekt Mulueberhan zijn hoofd om de hoek. De ontvangst is hartelijk. In de kamer hangt een aangename, pittige etensgeur.

‘Zo’n fiets voelt als een vliegtuig, je bent zo vrij als een vogel in de lucht, het is vredig om te fietsen’, vertelt Mulueberhan, terwijl zijn vrouw naar de keuken loopt. Voor zijn bijna jarige zoon Nahom staat in de kamer tegen de wand een crossfiets - net uit de verpakking - klaar. Op de bank kijken de jongste twee, Yonathan (6) en Essey (8 maanden) naar een tekenfilm. Mulueberhan informeert of de verslaggever iets wil eten...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .