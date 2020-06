Van Heutsz, Colijn en de Kamper theologen

Koornmarkt 1 in Kampen, waar officieren en later predikanten werden opgeleid. (beeld nd)

een voormalige kazerne en universiteitsgebouw

waar:

Koornmarkt 1 in Kampen

waarom:

hier werden officieren, onder wie Hendrikus Colijn, en later gereformeerde dominees opgeleid.

Na de Vrijmaking, de scheuring in de Gereformeerde Kerken in 1944, scheurde ook de Theologische Hogeschool, de predikantsopleiding in Kampen. Voortaan waren er twee hogescholen, de ‘synodale’ aan de Oudestraat en de ‘vrijgemaakte’ aan de Broederweg.

In de jaren zestig leek het erop dat de opleiding aan de Oudestraat uit Kampen verdwijnen zou. Door de ruime toeloop van studenten was er ruimtegebrek ontstaan. Men vroeg zich af of het niet verstandig was naar Twente te verhuizen. Daar was in 1964 een Technische Hogeschool geopend. Verhuizing naar Tw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .