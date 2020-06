'Aviv kwam aan en heeft kleurtje op haar wangen'

Velen voelen zich eenzaam in coronatijd, ervaren meer werkdruk of dreigen overbelast te raken. Er zijn ook mensen die positieve gevolgen ervaren voor hun mentale of zelfs fysieke gezondheid. Rachel Nieuwenhuis (38) uit Ede is getrouwd met David (42) en moeder van Saron (8), Aviv (6) en Yesha (4). Aviv heeft een longvernauwing. De quarantainetijd zorgde letterlijk en figuurlijk voor meer ademruimte.

‘Voor de coronacrisis ging het niet goed met ons, vooral niet met Aviv. Op haar derde is er een longvernauwing geconstateerd. Dit zorgt ervoor dat ze vaak longontsteking heeft waarvoor ze wordt opgenomen in het ziekenhuis. De laatste maanden voor de coronatijd moest ze echt om de week in het ziekenhuis blijven. Soms werd ze midden in de nacht wakker en zei ze: “Mama, ik kan niet meer ademen. Ik heb zuurstof nodig.” Dan scheurden we meteen naar de spoedeisende hulp. Het was voor ons allemaal een beetje overleven.

Toen de lockdown inging, had in één keer heel Nederland het idee dat het noodlot toe zou kunnen slaan i..

Deze quarantainetijd heeft..

