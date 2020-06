Hoe Oost-Europa meer invloed krijgt op het EU-migratiebeleid

Vijf jaar na de start van de vluchtelingencrisis gaat de Europese Unie haar buitengrenzen steviger beschermen, belooft EU-vertegenwoordiger Josep Borrell. Het nieuwe migratiepact dat in Brussel wordt ontworpen, zal meer nadruk leggen op afschrikking.

Dat de EU ‘vastbesloten’ is haar buitengrenzen steviger te beschermen, beloofde EU-vertegenwoordiger Josep Borrell (midden) woensdag in Griekenland. (beeld epa / Charis Akriviadis)

Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.

Heeft u al een account? Log in

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Vier artikelen per maand gratis

Als iets de afgelopen jaren een fundamentele breuklijn in de Europese Unie he..

Zie hier in een notendop vijf jaar Europese worsteling met vluchtelingen en andere immigranten. Eind juni 2015 drukte het Nederlands Dagblad een foto af van een groep Kameroeners in een veld bij de Hongaarse stad Asottha..

Dat de Europese Unie ‘vastbesloten’ is om haar buitengrenzen steviger te beschermen, zei Josep Borrell woensdag nog maar weer eens. De hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken bezocht de noordoostelijke grens van Griekenland en beschuldigde daar Turkije ervan dat het migranten stimuleert de oversteek naar EU-lidstaat Griekenland te maken. Trots meldde Borrel dat deze ‘poging van Turkije om de EU te chanteren’, is mislukt.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.