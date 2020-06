‘Europese Unie heeft morele plicht vluchtelingen te helpen’

In 2015 kwamen vier keer zo veel migranten naar Europa als het jaar ervoor. In vijf jaar tijd vroegen zo’n 4,5 miljoen migranten asiel aan. Een interview met migratiecommissaris Ylva Johansson (56) over de vluchtelingencrisis die Europa trof.

Brussel

Hoe kijkt u terug op vijf jaar vluchtelingencrisis?

‘Veel vluchtelingen zijn heel goed geïntegreerd. Tijdens de coronacrisis viel op dat veel werknemers in essentiële beroepen afkomstig zijn uit migrantenfamilies of zelf migrant zijn. Maar er is nog veel te doen op het gebied van integratie. Dat is weliswaar onderwerp waar de lidstaten over gaan, maar op Europees niveau staan we klaar om te helpen. We zijn in overleg om een nieuwe integratiestrategie te ontwikkelen.’

Wat zijn de sleutels tot succesvolle integratie?

Welke rol spelen kerken in de hulp aan vluchtelingen?

‘Kerkelijke vertegenwoordigers zijn betrokken en hebben veel ervaring. Kerkleden doen ongelofelijk veel. Ze helpen vluchtelingen en ondersteunen daarmee de integratie. K..

