EU-regels voor drones om ellenlange discussies te voorkomen

Wie met zijn drone wil blijven vliegen, heeft straks een vliegbewijs nodig. Europese overheden buigen zich op dit moment over nieuwe regels voor dronegebruikers. Rob van Nieuwland, directeur van In2Nova, een bedrijf dat voorziet in de voorlichting over drones, is benieuwd naar de nieuwe regels. ‘Die voorkomen ellenlange discussies.’

Rob van Nieuwland: 'De private dronegebruikers moeten we misschien meer opvoeden.' (beeld nd)

Over welke nieuwe regels buigen de Europese overheden zich op dit moment?

‘Iedereen die met een drone wil vliegen, moet straks een online kennistoets doen, waarmee je een vliegbewijs kunt halen. Ook worden alle dronegebruikers geregistreerd. Op dit moment gelden voor alle dronegebruikers dezelfde regels, of je nu voor je hobby met een drone vliegt of professioneel gebruiker bent. Dronevliegers hebben daardoor snel te maken met overregulatie en denken: wat is dit voor onzin? Sommigen van hen lappen de regels vervolgens wat gemakkelijker aan hun laars. Met de nieuwe wetgeving kijkt de overheid meer naar de risico’s die drones kunnen opleveren. De overheid deelt de drones en de verschillende manieren van gebruik in categorieën in. De drones ..

