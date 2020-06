Moskeeën kopen onvrije ideeën in

Den Haag

De arm van deze geldschieters reikt ver: ze beïnvloeden het religieuze gedachtegoed bij deze moskeeën en weten boodschappen te verspreiden die de Nederlandse democratie en rechtstaat ondermijnen.

Dit gebeurt grotendeels onder de radar, omdat de Nederlandse overheid tekortschiet in toezicht en grip op deze activiteiten. Dit concludeert de parlementaire ondervragingscommissie ‘ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’. Die commissie van Tweede Kamerleden beantwoordt donderdag in haar verslag de onderzoeksvraag – of er sprake is van ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland uit onvrije landen – met een volmondig ja.

Daarmee maken moskeebesturen zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .