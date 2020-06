Prinses Alexia viert vijftiende verjaardag

Prinses Alexia viert vandaag haar verjaardag. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima wordt vijftien jaar. De prinses is na haar zus Amalia de tweede in de lijn van troonsopvolging. <

beeld anp

Zorgbedrijf moet vergokt staatsgeld terugbetalen

Zorgbedrijf Victorie uit Almelo moet meer dan 90.000 euro terugbetalen aan de gemeente Almelo. De rechtbank Overijssel oordeelde dat het bedrijf geen goede ondersteuning of voldoende zorg verleende en daarmee afspraken uit een overeenkomst met de gemeente niet is nagekomen. Victorie was al eerder in opspraak geraakt omdat de directeur tonnen geld had vergokt, dat bestemd was voor de zorg. <

