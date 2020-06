Pensioen voor ijsverkoper

Vaderdag was een hete dag in Chicago. IJsverkoper Don Rosario ging met zijn kar rond in de wijk om zijn paletas, Mexicaanse fruitijsjes, te verkopen. Dat doet de paletero al vijftig jaar. Toen de familie Gonzalez-Dominguez hem zag lopen, kreeg ze medelijden. Het was te warm voor een zeventigjarige man om buiten aan het werk te zijn. Ze besloten alle ijsjes van The Paleta Man, zoals Rosario bekend staat in de wijk, te kopen zodat hij Vaderdag met zijn familie kon doorbrengen.

Michaelangelo Mosqueda plaatste een video op TikTok van het moment waarop de familie de hele inventaris van Don Rosario koopt. De ijsverkoper is zichtbaar geroerd en overweldigd. De video ging snel viral op TikTok en Instagram en werd meer dan vijf miljoen keer bekeke..

