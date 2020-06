Petitie tegen vaccinonderzoek met foetuscellen

Voor het ontwikkelen van een coronavaccin mag geen gebruik worden gemaakt van het celmateriaal van een geaborteerde foetus, vindt de stichting One of Us. Zij heeft een petitie op touw gezet om dit tegen te gaan.

Amersfoort

In laboratoria in de hele wereld wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een corona-vaccin. Zo ook in Oxford, waar farmaceut AstraZeneca gesteund door de Nederlandse, Franse, Italiaanse en Duitse regering werkt aan een vaccin. In de lijst met farmaceuten die aan een vaccin werken staat één Nederlands bedrijf: Janssens Vaccines uit Leiden.

Dat Nederland de ontwikkeling van het vaccin in Oxford steunt kan niet op ieders goedkeuring rekenen. Zo vindt One of Us, een stichting die zich op Europese schaal keert tegen het gebruik van menselijk embryonaal weefsel voor onderzoek, dat Nederland hier niet aan mee moet doen. De reden: voor het ontwikkelen van het vaccin wordt gebruikgemaakt van het celmateriaal van..

