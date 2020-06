Door Wild wil je reizen

Cheryl Strayed wandelde 1600 kilometer door de ruige natuur in het westen van de VS. Al lopend probeerde ze los te komen van haar wilde verleden. Haar verhaal is in 2014 verfilmd.

Van het zuidelijkste puntje in de Amerikaanse staat Californië, in het plaatsje Campo op de grens met Mexico, tot aan de noordelijke grens van de Verenigde Staten met Canada loopt het Pacific Crest Trail, een pad van ruim vierduizend kilometer. Wie dat pad bewandelt, doorkruist 25 nationale bossen, 7 nationale parken en nog eens tal van beschermde wildernisgebieden.

De frêle Amerikaanse Cheryl Strayed deed het, althans 1600 kilometer van het parcours, en schreef er een boek over. Haar verhaal stond in 2012 hoog in de Amerikaanse bestsellerlijst en is nu verfilmd met actrice Reese Witherspoon in de rol van de schrijfster/wandelaar.

Alleen al voor de natuurbeelden en de muziek zou je naar de bioscoop kunnen gaan. Het westen van No..

