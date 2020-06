Zorgen over sekswerkers die geen kant op kunnen

Eva Wielenga maakt zich zorgen nu sekswerkers vanaf 1 juli weer aan de slag mogen. Ze is directeur van Stichting De Haven, die in de regio Haaglanden veldwerk doet, maatschappelijk werk verricht onder prostituees en hen helpt met uitstapprogramma’s.

Den Haag

Sekswerkers mogen vanaf 1 juli weer aan het werk. Was u verrast?

'Ja, gisteren verraste me het volledig, want het zou eigenlijk pas op 1 september zover zijn. Tegelijkertijd weet ik dat er een sterke lobby was om eerder aan het werk te gaan, dus zo verrassend was het nu ook weer niet.'

U maakt zich zorgen over de positie van deze vrouwen. Welke zorgen zijn dat?

'In de eerste plaats maken we ons zorgen om de gezondheid van de vrouwen. Want anderhalve meter zit er bij dit werk natuurlijk niet in. Daarnaast maak ik me zorgen over de vrouwen die door hun pooier gedwongen zullen worden om weer zeven dagen per week te gaan werken. Ten slotte maak ik me zorgen over vrouwen die zich gedwongen voelen om weer aan het werk te gaan,..

