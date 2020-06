Drukte op de weg als vanouds

Het is bijna weer net zo druk op de Nederlandse wegen als voor het coronavirus Nederland bereikte. In vijf van de twaalf provincies is het zelfs drukker dan voor de lockdown, aldus de wegverkeersdienst RDW. 'Na enkele stabiele weken is de verkeersvraag deze week weer gestegen naar waarden die op etmaalniveau vergelijkbaar zijn met de periode voordat de coronamaatregelen werden ingesteld', aldus de RDW, kijkend naar de cijfers van 3 maart en 23 juni. 3 maart werd als uitgangspunt gebruikt en op 23 juni was de verkeersvraag 97 procent daarvan.