Cornelius Haga heeft nieuwe bestuurders

Amsterdam

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft weer een bestuur. Raşit Bal is aangesteld als dagelijks bestuurder en Saskia Grotenhuis is interim-directeur. De twee moeten de rust op de school herstellen en het onderwijs weer op de rit krijgen. Bal geldt als pionier van het islamitisch onderwijs in Nederland en heeft een lange staat van dienst als docent, adviseur en directeur. Ook was hij medeoprichter en voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid. Bij het Haga Lyceum geeft hij leiding aan de staf en houdt hij toezicht op de directie. Grotenhuis is van huis uit onderwijskundige. <