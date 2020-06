Ook boulevard krijgt naam Johan Cruijff

Amsterdam

Na de vernoeming van de Johan Cruijff ArenA is nu ook een straat in Amsterdam vernoemd naar de voetballer. De ArenA Boulevard, de voetgangerspromenade bij het stadion, heet vanaf nu Johan Cruijff Boulevard. De naamswijziging werd in gang gezet door de vorige burgemeester Eberhard van der Laan en in februari afgerond door zijn opvolger, Femke Halsema, waarna in maart ook de gemeenteraad instemde. Eigenlijk had de bekendmaking iets feestelijker moeten verlopen, maar dat viel door de coronacrisis in het water. Daarom is in overleg met de familie gekozen voor de willekeurige datum van 24 juni. <