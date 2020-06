Extra ruimte voor kerken vaak zinloos

Vanaf 1 juli mogen er weer meer dan honderd mensen een kerkdienst bijwonen. Voor veel kerken lost dat niets op. Met anderhalve meter afstand passen in veel gebouwen nog niet eens honderd mensen.

Den Haag

Jan Wolsheimer, die namens de evangelische christenen minister Ferd Grapperhaus adviseert, ziet hierin geen oplossing. Hij benadrukt dat kerken moeten zoeken naar alternatieven voor kerkdiensten.

'Heel blij' is daarentegen Vincent Blom, plebaan van de grote Sint Janskathedraal in Den Bosch. Daar passen straks weer 250 mensen in.

