Psychiater met dwang opent café over dwang

Psychiater en patiënt Menno Oosterhoff opent vandaag online een gesprekscafé waar mensen met dwangklachten elkaar wekelijks kunnen ontmoeten. ‘Sommigen checken of het licht wel echt uit is door hun hand onder de lamp te houden.’

Groningen

Wat zijn dwangklachten?

‘Een dwang is een enorme onrust vanbinnen. Waarvan je verstandelijk weet: ik beleef een mug als een olifant. De meeste mensen kunnen daar goed mee omgaan, maar mensen met een dwangstoornis niet. Die blijven twijfelen. Als ze op een rotonde rijden met de auto, denken ze even later bijvoorbeeld dat ze iemand per ongeluk aangereden kunnen hebben. Ze keren dan terug om dat te checken. Dat terugrijden helpt even, maar maakt ze tegelijk gevoeliger voor meer mogelijke onvolkomenheden. Op de langere termijn verstoort het hun dagelijks leven en welbevinden, want zoiets gaat de hele dag door. Sommigen maken controlerondes van drie uur voor ze naar bed gaan. Dan checken ze of het licht wel echt uit is door hun ..

