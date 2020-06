Leeftijdsdiscriminatie bij 70.000 tot 100.000 vacatures

In zo’n 70.000 tot 100.000 vacatureteksten is sprake van leeftijdsdiscriminatie, blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Utrecht

Het is niet toegestaan maar het gebeurt wel: in een vacature vermelden dat er wordt gezocht naar ‘een starter’, ‘een student’, of, in de directe aanspreekvorm, ‘je bent jong’. Onderzoekers van de Vrije Universiteit plozen met behulp van een algoritme zo’n 3,1 miljoen onlinevacatures uit 2019 door, en in zo’n 70.000 tot 100.000 gevallen blijken dergelijke formuleringen gebruikt te worden. In 2017 voerde de universiteit een soortgelijk onderzoek uit. Toen werden 1,8 miljoen vacatureteksten doorgenomen, waarbij het percentage teksten dat discrimineerde op leeftijd nog iets hoger lag.

Ondanks de afname maakt het College voor de Rechten van de Mens zich zorgen. ‘Er wordt een enorme t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .