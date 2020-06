Hoe het Drentse dorp Oranje symbool werd van verzet tegen vluchtelingenopvang

Sinds de migratiecrisis van 2015 kwamen ruim 120.000 vluchtelingen naar Nederland, grotendeels uit landen in het Midden-Oosten. Hoe reageerden Nederlanders op de komst van zo veel nieuwkomers? ‘Uiteindelijk is het enorm meegevallen.’

Oranje

Naast de smalle stoep langs het Oranjekanaal komt een blauwe Renault tot stilstand. De bestuurder doet langzaam zijn raampje naar beneden. Nors vraagt hij: ‘Zo, wie zijn wij?’

Een vreemdeling in Oranje is snel opgemerkt – het Drentse dorp kent nog geen honderdvijftig zielen en de meeste mensen kennen elkaar al jaren. Dus toen Jos Juurlink (73) een journalist van het Nederlands Dagblad zag lopen, moest hij even poolshoogte nemen. ‘Je wilt gewoon een beetje in de gaten houden wie hier inkomt en uitgaat.’

Juurlink is een begrip in de omgeving als directeur van Vakantiepark Oranje. Hij werkte er sinds de jaren tachtig ruim 25 jaar als burgemeester – geen officiële titel natuurlijk, maar voor vakantiegangers genoot hij toch minstens zovee..

