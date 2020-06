Shelton Telesford wil zwarte en witte christenen verenigen. ‘Erken de pijn, ook al begrijp je hem niet helemaal’

Een muzikale avond, gesteund door onder meer Youth for Christ en Stichting Present, moet het gesprek tussen witte en zwarte christenen verder helpen. ‘Hopelijk maakt ons zoontje niet meer mee wat we zelf hebben meegemaakt.’

Utrecht

Tijdens de laatste dagen van mei, na de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis, stroomden de sociale media vol met verhalen van zwarte mensen die persoonlijk racisme meemaakten. Sindsdien staat het leven van Shelton Telesford op zijn kop. Telesford is muzikant, spreker in kerken en werkzaam bij Youth for Christ. ‘Van familieleden hoorde ik verhalen die ik nog niet kende. Ik deelde een ervaring met mijn vrouw die zij nog niet wist. We hebben een zoontje van een jaar oud. Moet ik hem leren om nooit terug te praten tegen de politie? Dat wil ik niet.’

Telesford besloot te bellen met Jochebed Neuteboom, een belangrijke evenementenmanager in de christelijke wereld. Telesford: ‘We koesteren allebei een grote liefde voor muziek ..

