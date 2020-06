Hoorn wil ‘breed stadsgesprek’ over Coen

Burgemeester Jan Nieuwenburg zei dinsdag in de gemeenteraad uit te kijken naar een ‘betekenisvolle discussie’ over het standbeeld van de 17e-eeuwse VOC-gouverneur.

Hoorn

Het politieke antwoord op de betogingen voor en tegen het beeld van Jan Pieterszoon Coen klonk dinsdag in de raadszaal vooral vrijblijvend. ‘Hoe we naar onze geschiedenis kijken, is altijd in beweging. We horen en zien allemaal de ontwikkelingen in binnen- en buitenland’, doelde Nieuwenburg op de beeldenstormen in allerlei landen tegen historische figuren met een koloniaal verleden in de publieke ruimte.

Ook in de West-Friese havenstad Hoorn resoneerden de stemmen voor en tegen Coen steeds luider en feller. De burgemeester kon hun dinsdag nog weinig ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .