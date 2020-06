Opluchting en zorgen bij leraar

Opluchting overheerst, maar er zijn ook zorgen.

Amsterdam

Hoezeer iedereen de afgelopen maanden ook zijn best deed, het was flink behelpen op de middelbare scholen. Eerst met alleen onlinelessen, sinds 2 juni met een combinatie tussen online- en fysiek onderwijs.

Over die combinatie klonken veel klachten. Van docenten, die in een enquête van de Algemene Onderwijsbond aangaven dat de werkdruk steeg en de kwaliteit van het onderwijs daalde. Van ouders, die mopperen dat hun kinderen alleen voor een mentoruurtje of een gymles naar school hoeven te komen. En van leerlingen, die alsnog hele dagen thuis achter hun scherm zitten weg te kwijnen.

‘Ouders zijn naar hun werk, kinderen hangen op bed’, zegt Lobke Vlaming van Ouders &..

