‘Ik had zin om te klieren op schoolkamp’

Het is belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen van een oude situatie, stelt psycholoog Bart Gooijer. En dat geldt juist ook voor mensen die in coronatijd afscheid nemen van hun werk, woonomgeving of opleiding. Zoals Lotte Hijkoop (12) uit groep 8, die na de zomervakantie mavo/havo gaat doen.

‘Ik kan later nooit mijn kinderen vertellen hoe schoolkamp was. Dat het niet doorgaat, vind ik echt heel jammer. Ik had me er al sinds groep 6 of 7 op verheugd. Van mijn nicht hoorde ik er leuke dingen over. We zouden naar de Efteling gaan tijdens schoolkamp. Voor de coronatijd maakte ik afspraken met klasgenoten: zullen we samen in De Baron? Dat is een achtbaan. En we zouden geloof ik naar Kamp Vught gaan. Ik vind de oorlog best wel heel interessant, dus het is ook jammer dat dat niet doorgaat.

Ik had zin om een beetje te klieren op kamp. Niet brutaal doen of zo, maar grapjes maken en ‘s nachts snoepen in onze slaapzak.

Maar nu mogen we een nacht op school slapen, in tentjes op het plein. De Nacht van Acht, zo noemen we het. M..

