Nederlandse studenten stellen buitenlandstage voorlopig uit

Een op de drie Nederlandse studenten en scholieren stelt een studie, stage of tussenjaar in het buitenland komend studiejaar uit door de coronacrisis. Een op de zeven laat weten er definitief vanaf te zien, om bijvoorbeeld studievertraging te voorkomen.

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van het Nuffic, een organisatie die internationalisering in het onderwijs wil bevorderen. In totaal namen 654 Nederlandse studenten en scholieren deel aan de peiling. Aan enthousiasme voor een buitenlandervaring is geen gebrek, blijkt uit de enquête. Een meerderheid (89 procent) is ondanks de coronacrisis namelijk nog steeds te porren voor een buitenlands avontuur. Maar voor bijna driekwart van de ondervraagden heeft de coronacrisis de nodige invloed gehad. De helft heeft de plannen al gewijzigd, terwijl een kwart overweegt dit alsnog te doen.

Nuffic houdt dan ook rekening met ‘een stevige, tijdelijke dip’ in vertrekkende studenten in het mbo- en hoger onderwijs, bevestigt woordvoerder Jeroen Wienen. Norma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .