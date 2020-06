Klompé vervangt Drees in canon van Nederland

Willem Drees gaat eruit, Marga Klompé komt erin. Deze wisseling van twee prominente politici uit het midden van de vorige eeuw is een van de verrassingen van de nieuwe historische canon van Nederland. Van de vijftig ‘vensters’ zijn er tien vervangen.

Minister Ingrid van Engelshoven neemt de nieuwe canon in ontvangst. (beeld anp / Pieter Stam de Jonge)

Arnhem

Frits van Oostrom was in 2006 de bedenker van de oorspronkelijke canon. Historicus James Kennedy leidde de herziening. Minister Ingrid van Engelshoven aanvaardde maandag de nieuwe canon, die dient als hulpmiddel bij het geschiedenisonderwijs.

De nieuwe canon moest ook meer culturele diversiteit bevatten. Zo krijgt de Surinaamse verzetsstrijder en schrijver Anton de Kom een plek. Hij sloot zich in de Tweede Wereldoorlog aan bij een communistische verzetsgroep en stierf in 1945. Ook de gastarbeiders krijgen nu een plek in de canon.

Daarnaast is er ruimte voor schaduwzijden van de geschiedenis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een nieuw venster over de Limburgse mijnen en het Groningse gasveld.

katholiek-sociaal

Minister van staat Marga Klomp&..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .