Nieuwe abt voor klooster Egmond

Egmond

Thijs Ketelaars is de nieuwe abt van de Sint-Adelbertabdij in Egmond. De benedictijner communiteit meldt dat maandag een keuzekapittel heeft plaatsgevonden. Daarbij is Ketelaars gekozen als opvolger van Gerard Mathijsen, die sinds 1984 abt was. De abtzegening vindt vanwege het coronavirus plaats in beslotenheid. De benedictijnen hopen de verkiezing later te kunnen vieren.

De abdij is gesticht in de tiende eeuw door graaf Dirk I van West-Frisia. Willem van Oranje liet de abdij vernietigen, maar in 1933 kwam er op dezelfde plek weer een benedictijner abdij. <

