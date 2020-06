Jonge lachstern op Marker Wadden

Op de Marker Wadden in het Markermeer is een jonge lachstern geboren. Natuurmonumenten meldt dat dit zeer bijzonder is, omdat er sinds 1958 slechts één broedgeval in Nederland bekend is. 'Dit is geweldig nieuws en een enorme opsteker voor de Marker Wadden', stelt Tim Kreetz, boswachter van Natuurmonumenten op de eilandengroep. 'De lach hadden we op het eiland totaal nog niet verwacht. Volwassen lachsterns eten namelijk grote insecten en die zijn er op Marken Wadden nog niet zo veel. De natuureilanden zijn pas twee jaar oud en nog volop in ontwikkeling. De komst van deze vogel hadden we pas over een aantal jaren durven dromen.' De lachstern staat op de ‘Rode Lijst’ van bedreigde diersoorten. <

