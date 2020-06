In tien jaar tijd veel meer tekenbeten

Het aantal tekenbeten is in tien jaar tijd met ongeveer 30 procent toegenomen tot anderhalf miljoen per jaar. Dat meldt de website Nature Today.

Wageningen

Met een speciale app kunnen mensen checken wat de tekenverwachting is bij hen in de buurt. Het is nu de Week van de Teek (22-26 juni). In juni en juli is het aantal meldingen dat binnenkomt op Tekenradar.nl altijd het grootst.

Meldde zich in 1996 zo'n 6 procent van de Nederlanders met een tekenbeet, in de periode 2012-2017 was dat opgelopen tot 15 procent. Teken kunnen onder meer de ziekte van Lyme overbrengen. Elk jaar krijgen ongeveer 27.000 mensen die ziekte. Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt, is een eerste signaal dat iemand gebeten is.

Symptomen van de ziekte van Lyme zijn onder meer koorts en spier- en gewrichtspijn, vooral in de eerste weken na een beet. Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of zelfs hartklachten ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege klachten van de ziekte van Lyme niet behandeld zijn met antibiotica. Deze klachten zijn soms ook een eerste uiting van de ziekte.

Gezondheidsinstituut RIVM onderzocht in 1996, in 2007 en in 2017 hoe vaak Nederlanders door teken gebeten worden. Het aantal liep op van rond de 600.000 (in 1996), via 1,1 miljoen (in 2007) naar drie jaar geleden anderhalf miljoen geregistreerde tekenbeten. <