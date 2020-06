3000 soorten planten en dieren in Nederlandse tuin

In Nederlandse tuinen zijn zaterdag 2895 soorten planten en dieren geteld. Dat heeft de organisatie achter de telling maandag gezegd. 'We hadden gehoopt de 2000 soorten te halen, maar zo veel hadden we niet verwacht', aldus een woordvoerster.

Den Haag

Deelnemers aan de zogenoemde 'bioblitz' konden na een oproep via de website Nature Today zaterdag tussen 00.00 uur en 23.59 uur zo veel mogelijk soorten tellen en die, liefst met naam en toenaam, in kaart brengen. Ze noteerden alles wat ze zagen, van merels tot pissebedden.

De koolmees en de merel werden vaak gemeld. De bruine kikker, de gewone oprolpissebed en het klein koolwitje (vlinder) zijn in meer dan de helft van de tuinen gezien. Maar er werden ook bijzondere soorten gemeld, zoals scheefbloemwitjes - een soort die op het koolwitje lijkt - en zelfs een overvliegende zeearend vanuit een tuin in Noord-Brabant. 'In Apeldoorn had een deelnemer na bijna twaalf uur al 227 soorten geteld in zijn tuin', aldus een woordvoerster. <