Vaak bijrol gekleurde Nederlanders op tv

Amsterdam

Nederlanders met gekleurde huid vervullen meestal een figurantenrol in televisiereclames. Dat stelt onderzoeksbureau Kantar op basis van een onderzoek naar stereotypering en diversiteit in 420 tv-reclames van de STER uit 2019. Het onderzoek werd verricht in opdracht van de branchevereniging van communicatieadviseurs VEA. Hoewel volgens het onderzoek in 56 procent van reclames mensen met een kleur te zien zijn, wordt in 16 procent van de televisiereclames een hoofdrol gespeeld door een gekleurde Nederlander. In ruim de helft van de reclames is sprake van een bijrol en in twee op de drie commercials spelen gekleurde Nederlanders een figurantenrol. In 5 procent van de reclames worden gekleurde Nederlanders getoond zonder een witte Nederlander. Verder krijgen witte mannen anderhalf keer meer spreektijd. <