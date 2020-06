RIVM meldt nul doden

Het aantal coronadoden is in 24 uur tijd niet gestegen, zo meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maandag. Voor het eerst sinds begin maart kreeg het RIVM in 24 uur tijd geen sterfgevallen door. Het zijn er nog steeds 6090. Vrijdag stierven twee mensen aan het virus. Op zaterdag en zondag is voor zover nu bekend niemand overleden. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is wel gestegen van 55 naar 59. Een geringe stijging en geen reden tot zorg, 'eens te meer omdat het aantal patiënten met COVID-19 in de kliniek afneemt', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.