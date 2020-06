Coronasteun dubbel uitbetaald in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft in 192 gevallen dubbele uitbetalingen gedaan in het kader van de coronasteun voor getroffen ondernemers. Het gaat om een bedrag van 285.037 euro, schrijven burgemeester en wethouders zaterdag aan de gemeenteraad. Zij schrijven die fout te betreuren. <

Sint-Maarten op 1 juli open voor Europa en VS

Sint-Maarten is per 1 juli open voor toeristen uit Europa en Amerika. Dat heeft minister van Toerisme Ludmila de Weever bekendgemaakt. Passagiers moeten een coronatest ondergaan voordat ze naar Sint-Maarten vertrekken en een mondkapje dragen tijdens de reis. Eerder maakte Aruba bekend per 10 juli Amerikanen te willen ontvangen. <

Burgemeester Brugge in eigen stad neergestoken

