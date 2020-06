Politie onderzoekt bedreiging Afriyie

Amsterdam

De politie in Amsterdam onderzoekt de herkomst van een dreigbrief die Jerry Afriyie, bekend van Kick Out Zwarte Piet, heeft gekregen. Afriyie heeft op Twitter laten weten dat zijn gezin wordt bedreigd vanwege zijn strijd tegen racisme. 'We gaan de volgende fase in', stelt hij. De politie heeft contact gehad met Afriyie over de dreigbrief. 'Zijn aangifte wordt opgenomen en uiteraard gaan wij onderzoeken van wie de brief afkomstig is. Als politie nemen wij deze zaak zeer serieus', aldus de politie in Amsterdam. Afriyie was ook spreker bij recente Black Lives Matter-demonstraties. <