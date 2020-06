'Ik snap’, zei een man in Delfshaven,

‘het best wel. ’t Geweld, al die slaven.

Joh, zeg toch aju.

Hoog tijd dat we nu

de strijdbijl en beelden begraven.’

