Voorleeslunchverhaal van Kees van Kooten

Hilversum

Kees van Kooten schrijft dit jaar het Nationale Voorleeslunchverhaal. Dat is zaterdag bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1. Van Kooten leest het verhaal zelf voor op vrijdag 2 oktober bij Omroep MAX op NPO1. Het is dan Nationale Ouderendag. Ook andere bekende en onbekende Nederlanders lezen die dag het verhaal voor aan ouderen via de Zilverlijn, de belservice voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. Zo wil de Leescoalitie ervoor zorgen dat zo veel mogelijk ouderen worden voorgelezen, ook als ze hun huis moeilijk uit kunnen. <