Trees heeft een Canadees

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 56: ‘het Canadezenprobleem’.

Op 28 juni 1945 blikte de voormalige verzetskrant Trouw terug op de eerste zeven weken na de bevrijding. De krant was somber gestemd. ‘Het valt niet te ontkennen: de ontgoocheling in ons vaderland neemt hand over hand toe.’ Trouw zag een groot contrast tussen de idealen uit de bezettingstijd en de werkelijkheid van na de oorlog. ‘Strijdend Nederland had beginselen en idealen. Maar in herrezen Nederland schijnen ze niet aan bod te komen.’

Diezelfde dag bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan Amsterdam. Zij herdacht de slachtoffers van de fusillade op de Apol..

