Wild konijn zit overal en verdwijnt zo weer

Hoewel bijna overal in Nederland wilde konijnen te vinden zijn, gaat het niet goed met de soort.

In het najaar wordt het resultaat verwacht van een groot onderzoek gericht op het verbeteren van de konijnenstand.

Gouda - Arnhem

De jonge slagman van de honkbalclub The Braves in Gouda verfijnt in een hoek van het veld zijn routine met een machine die ballen op hem afvuurt. Aan de andere kant van het veld knabbelt een groepje wilde konijnen aan de grasmat. De beestjes kennen de gang van zaken en weten dat de sporters hen niet storen.

grafstenen ondermijnen

Niet alleen sportparken ervaren overlast van wilde konijnen, ook op begraafplaatsen zijn ze soms hinderlijk, omdat ze grafstenen en zerken ondermijnen, die dan verzakken. ‘Zelfs een tiental konijnen kan dan voor aanzienlijke overlast zorgen’, weet ecoloog Jasja Dekker, gepromo..

