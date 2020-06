Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis in Leiden, vindt het ‘opvallend hoog’ dat 80 procent van de Nederlanders vóór opvang van mensen is die vluchten voor oorlog of vervolging. Ook onderzoeker Sjoerd van Heck van onderzoeksbureau Ipsos noemt de uitkomst opvallend. ‘Ik had het percentage voorstanders lager ingeschat. We hebben een vluchtelingencrisis achter de rug en het debat over asielzoekers is sterk gepolariseerd en bovendien door corona op de achtergrond geraakt.’ Dat is ook de analyse van Lucassen: ‘Het is verbazend dat mensen zo positief zijn als je afgaat op de dominant-negatieve toon waarop op sociale media en in de media wordt gesproken over asielzoekers. Als je mij van tevoren had gevraagd wat de ui..

Ipsos bracht het on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .