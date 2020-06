Kabinet wil betalingen aan een draagmoeder strafbaar maken

Elke vorm van betaling aan een draagmoeder in ruil voor een kind wordt strafbaar. Ook het vragen om een tegenprestatie is niet langer toegestaan. Het kabinet heeft een wetsvoorstel om dat te regelen vrijdag gepubliceerd.

Den Haag

Het bevorderen van commercieel draagmoederschap is al verboden in Nederland, maar officieus is er soms toch sprake van vergoedingen, giften of beloften. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toezegging om een schuld af te betalen of een woning te kopen. Het kabinet wil voorkomen dat het vooruitzicht op financieel gewin de beslissing draagmoeder te worden of een kind af te staan, oneigenlijk beïnvloedt.

kinderkoop

Zo’n beslissing moet altijd vrijwillig zijn, vinden minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dekker: ‘Opgroeien in het besef gekocht te zijn, is vreselijk. Of het nu gaat om draagmoederschap of adoptie: het belang van het kind moet steeds vooropstaa..

